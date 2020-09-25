Аварія літака в Чугуєві: є загиблі

В результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули люди. Точна кількість загиблих невідома.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

За його словами, також є ті, хто вижив після авіакатастрофи.

Інформацію про загиблих також підтвердили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. У командуванні заявили, що на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

"Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України. Є загиблі та травмовані", - йдеться в повідомленні командування у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні ввечері харківські ЗМІ повідомили про аварію військового літака поблизу Чугуєва. Місцеві рятувальники також підтвердили РБК-Україна цю інформацію. На місці падіння літака сталася велика пожежа.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у Сербії розбився військовий літак МіГ-21. Він впав на подвір'я будинку, в результаті чого загинули 2 людини.