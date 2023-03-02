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Авария на переезде в Борисполе: движение автомобилей и поездов восстановлено

Фото: в Борисполе возобновили движение через железнодорожный переезд (t.me/borik_officially)
Автор: Константин Широкун

В Борисполе возобновили движение через железнодорожный переезд со стороны вокзала после инцидента с крушением поезда с рельсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Бориспольского горсовета.

"Ситуацию оперативно уладили. Движение возобновлено", - говорится в сообщении.

В патрульной полиции рассказали, что авария произошла около 20:00. На переезде с пути сошел грузовой поезд. В результате этого одна колесная пара находится за пределом пути. К счастью вагоны были пусты, и их опрокидывание не допущено.

По предварительным данным, в результате инцидента на железной дороге никто не пострадал.

Напомним, что днем 1 марта на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. В связи с этим движение со стороны Вокзала планировали ограничить до утра и советовали горожанам выбирать альтернативные пути.

Также сообщалось, что 28 февраля в Греции пассажирский поезд столкнулся с грузовым. В результате чего погибли по меньшей мере 36 человек, еще 85 человек получили ранения. Пока неизвестно, что именно вызвало аварию, в результате которой четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, а два из них вспыхнули.

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