Авария на газопроводе Balticconnector: у места порыва находилось российское судно

Российское судно SVG Flot находилось вблизи места прорыва газопровода Balticconnector с вечера пятницы до вечера воскресенья. При этом там находилось еще четыре-пять других кораблей.

Об этом заявил командующий Центром оборонной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг, передает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Отмечается, что передвижение судов заметила компания Marine Traffic. Кивиселг сообщил, что разведывательный центр сил обороны следит за передвижением кораблей в Балтийском море совместно с ВМС.

"У нас есть собственный список опасных для нас судов, перемещение которых мы отслеживаем. И мы можем сказать, что движущиеся в Балтийском море суда не остаются нами незамеченными", - сказал Кивиселг.

Тем не менее, он заявил, что не может комментировать движение и местонахождение судов, о которых идет речь.

"Расследование продолжается. Но в то же время местонахождение этих кораблей также можно взять из открытых источников. Каждый человек может проверить это сам", - сказал Кивиселг.

Разрыв на газопроводе Balticconnector

Газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющие Финляндию и Эстонию в Балтийском море, были повреждены в ночь на 8 октября. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, трубопровод, который для защиты был залит бетоном, выглядит так, будто "кто-то разорвал его со стороны".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ , если диверсия на газопроводе подтвердится.

Финляндия, проводящая собственное расследование ситуации, допустила, что за аварией стоит "какое-то государство".

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