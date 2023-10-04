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Авария автобуса возле Венеции. МИД подтверждает, что среди жертв и пострадавших есть украинцы

Фото: МИД подтверждает гибель пятерых украинцев в ДТП возле Венеции (twitter.com/KCRG)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в результате падения автобуса с туристами возле Венеции (Италия) пятеро украинцев погибли, а трое ранены. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются дорожно-транспортным происшествием, которое произошло ночью на трассе А4 вблизи Венеции", - отметил Николенко.

По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров.

Спикер МИД сообщил, что в настоящее время известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице.

"Украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение наших граждан и устанавливают связь с родственниками", - добавил Николенко.

Падение автобуса возле Венеции: что известно

Напомним, что трагедия произошла в материковом квартале Местре итальянской Венеции. Предварительно СМИ писали, что местный автобус, перевозивший туристов в кемпинг, взлетел с дороги и упал вблизи железнодорожных путей. Сообщалось, что в транспорте были немцы и украинцы.

По имеющимся данным от местных источников, автобус пробил ограждение, пролетел 10 метров, задел линию электропередач, упал и загорелся.

К моменту ДТП в салоне было 40 человек, из которых 21 - погибло, а еще 15 - получили ранения.

По одной из версий ДТП, которые называют в медиа, водителю стало плохо, по другой - в автобусе что-то вспыхнуло еще перед аварией. Однако свидетели, опрошенные полицией, вторую версию не подтверждают.

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МИД УкраиныДТПИталияВенеция