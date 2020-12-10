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У Фінляндії через аварію зупинився енергоблок АЕС

Олкілуото, Четвер 10 грудня 2020 15:41
У Фінляндії через аварію зупинився енергоблок АЕС
Фото: АЕС в Олкілуото (commons.wikimedia.org File Olkiluoto)
Автор: Дмитро Левицький

У Фінляндії сталася аварійна ситуація на атомній електростанції в місті Олкілуото. В результаті серйозного збою зупинився другий енергоблок АЕС.

Про це повідомило Управління з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії (STUK).

Інформацію про серйозну аварію, яка призвела до зупинки енергоблоку, STUK отримало сьогодні близько 13:00.

"Радіація від АЕС не потрапила в довкілля, і радіаційна ситуація в навколишньому середовищі нормальна", - зазначили у відомстві.

Зараз STUK проводить розслідування щодо причин та обставин аварійної ситуації на АЕС в Олкілуото.

Нагадаємо, на початку листопада Білорусь зупиняла роботу своєї нової АЕС через декілька днів після запуску. Причиною зупинки називали необхідність заміни деякого обладнання.

Також РБК-Україна писало, що у жовтні минулого року на Запорізькій АЕС стався збій у роботі першого енергоблоку. Радіаційний фон довкола АЕС залишався без змін.

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