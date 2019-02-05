В аварії біля КПВВ "Маріїнка" загинули п'ять осіб

Ще чотирьох постраждалих госпіталізували

В Донецкой области в результате аварии на подъезде к контрольному пункту пропуска "Марьинка" погибли пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на благотворительный фонд "Право на защиту".

Сообщается, что ДТП с участием автомобилей Lanos и Chevrolet произошло примерно в 11:00. В результате аварии все четверо пассажиров Lanos погибли (машина с газобаллонным оборудованием загорелась после столкновения).

В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла. Двух пострадавших в тяжелом состоянии уже доставили в больницу Курахово, водителя и еще одного пассажира тоже доставят в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость на дороге из-за тумана.

Фото: ДТП в районе КПВВ "Марьинка" (twitter.com/666_mancer)

Напомним, ранее сообщалось, что в Почаеве Тернопольской области водитель сбил патрульного и еще двух человек. В результате инцидента пострадавшие были госпитализированы с переломами и другими травмами.

Ранее в Киеве на площади Победы автомобиль протаранил четыре машины. В результате ДТП погибла женщина, еще три человека пострадали.