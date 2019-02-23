Аваков заявив про передвиборчу "сітку" підкупу виборців Порошенко

За словами Авакова, ці "сітки" багатошарові

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у полиции есть несколько дел относительно "сеток" подкупа избирателей президента Украины и кандидата в президенты на выборах 2019 Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Зеркало недели".

По словам Авакова, эти "сетки" многослойные.

"Первая, низовая сетка - назовем ее "сетка вульгарис". Личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, соглашения о вознаграждении. Казалось бы, что тут такого?", - сказал Аваков.

"Дело в том, что закон трактует: любая плата за агитацию - это подкуп избирателя. Труд агитаторов нельзя оплачивать. Даже если это не завуалированная агитация. Да, агитатор может сказать, что никаких денег не получал. Некоторые и утверждают, что их работа - чистое волонтерство, но есть и те, кто на камеру признаются в получении 500 гривен", - добавил он.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что в ряде областей прошли десятки обысков по делу о вмешательстве России в выборы. Также уточнялось, что силовики разоблачили пирамиду по подкупу избирателей.

Позже РБК-Украина сообщало, что в организации этой пирамиды подозревается нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль. Отметим, в январе он стал заместителем главы партии "Батькивщина". Предполагалось, что он будет курировать широкий круг организационных вопросов.