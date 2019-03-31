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Аваков задекларував мільйонні доходи і кілька квартир


Аваков за минулий рік показав понад 12 млн гривень доходів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков за 2018 рік задекларував мільйонні доходи і кілька квартир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його декларацію на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

В декларації за минулий рік Аваков зазначив більше 12 млн гривень доходів. З цієї суми 919 тис. гривень склала заробітна плата, ще 4,8 млн гривень він отримав у вигляді дивідендів. Сукупна зарплата його дружини становила 4,6 млн гривень.

Крім того, майже 2 млн гривень Аваков і кілька сотень тисяч доларів зберігає на банківських рахунках, а також має готівкові заощадження у різних валютах світу. Він також задекларував дорогоцінні метали на 200 тис. гривень, колекцію творів мистецтва і три квартири у Харкові та Чугуєві. У Києві міністр проживає у готельному номері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК почало повні перевірки наступних 100 декларацій топ-чиновників. Зокрема, перевірять декларації 25 суддів, заступників міністрів, керівників відомств та їх заступників, посадових осіб Фіскальної служби, голів ОДА, обласних та міських рад.

 

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