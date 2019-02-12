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Аваков виступив за посилення покарання за порушення виборчого законодавства


Міністр заявив, що МВС не допустить підкупу виборців

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поддерживает инициативу ужесточить наказания за нарушения на выборах президента Украины в 2019 году. Как информирует РБК-Украина, об этом Аваков заявил в программе "Свобода слова" во время видеовключения из Вашингтона.

Министр отметил, что депутаты Верховной рады будут рассматривать соответсвующий законопроект на следующей сессионной неделе. Аваков выразил надежду, что голосование будет успешным.

"Почему у нас принято у некоторых лиц рисковать и идти на эти избирательные аферы, - платить, покупать или продавать свой голос? В том числе потому, что наше законодательство на сегодняшний день недостаточно совершенно. В нем есть такие лакуны, которые позволяют за небольшое наказание манипулировать голосами", - считает Аваков.

Он добавил, что сейчас законопроект, подготовленный МВД вместе с общественной сетью "ОПОРА" об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства, внесен в Раду. Его уже одобрил Кабмин и поддержал профильный парламентский комитет.

"Очень хотел бы, чтобы парламентарии следующей сессионной неделе проголосовали в поддержку этого законопроекта. Это была бы замечательная превенция по данной ситуации", - сказал министр.

Аваков подчеркнул, что МВД также не допустит подкупа избирателей и фальсификации голосов.

"Ни один из кандидатов, вне зависимости от провластности или оппозиционности, вне зависимости от яркости или каких-то других личных качеств, не получит от полиции и от министертсва никаких преференций. Мы будем одинаково строги к любому", - добавил он.

Напомним, ранее Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в дестабилизации ситуации перед выборами.

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