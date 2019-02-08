Аваков погрожує назвати прізвища кандидатів у президенти, які готують "брудні схеми"

Міністр оприлюднить імена порушників, якщо вони використають на виборах незаконні схеми

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал условия, при которых озвучит фамилии кандидатов в президенты, которые могут использовать во время избирательной кампании незаконные схемы. Как информирует РБК-Украина, об этом министр сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

По его словам, министерству известны фамилии кандидатов, которые склонны к незаконным методам ведения предвыборной гонки. Соответствующие материалы переданы Авакову.

"Я примерно могу предположить, кого из кандидатов склоняют к использованию незаконных схем. У меня есть соответствующие материалы. Если эти грязные схемы будут использованы - ничто не остановит меня назвать фамилии этих людей", - подчеркнул Аваков.

Он также добавил, что МВД ожидает фальсификаций на выборах, а потому готовится оперативно реагировать на нарушения.

"Существует три степени риска: скупка голосов, манипуляции с реестром избирателей и попытки вмешательства в электронную систему выборов. По каждому из этих рисков мы прорабатываем систему защиты", - подчеркнул Аваков.

Напомним, ранее министр отмечал, что за последние три недели в шесть раз возросло количество жителей оккупированных территорий, которые хотят изменить место голосования на президенстьких выборах.