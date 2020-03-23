Аваков запропонував антикризовий план для боротьби з коронавірусом

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

За його словами, доведеться на кілька місяців піти на екстраординарні кроки

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує вжити додаткові заходи для боротьби з коронавірусом, збільшити дефіцит держбюджету щонайменше втричі з одночасним секвестром і провести реструктуризацію зовнішнього боргу. Про це повідомляє прес-служба МВС.

За словами очільника МВС, доведеться на кілька місяців піти на екстраординарні кроки.

Верховній Раді негайно - переглянути Державний бюджет: створити спеціальний стабілізаційний фонд, з якого профінансувати антикризові заходи.

Збільшити дефіцит держбюджету - на 200 млрд.

Провести секвестр бюджету - скоротивши витрати на некритичні на нинійшній час вкладення та інвестиції. Не допускаючи збитків за лінією оборони і безпеки.

Обов'язково укласти угоду з МВФ, заручившись підтримкою в антикризових заходах і отримавши фінансування за програмами допомоги, в тому числі за програмою підтримки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Негайно, в найкоротші терміни, провести реструктуризацію зовнішніх боргів України, істотно скоротивши навантаження з виплат відсотків і основного боргу в найближчі роки.

Жорстко припиняти спекуляції на валютному ринку і виведення антикризової гривневої маси на валютний ринок, застосовуючи законодавчі і зв'язні механізми.

В жодному разі не згортати великі інвестиційні проєкти по країні - відразу після закінчення карантину - і відновити відразу після закінчення карантину ті проєкти, які дають мультиплікатор для всієї економіки - дороги, іпотека, металургія, енергетика, машинобудування.

Ухвалити спеціальну програму доступних кредитних ресурсів для бізнесу - від малого до великого - за низькими ставками 5-7% річних через рефінансування комерційних банків з боку Національного банку України.

Передбачити спеціальні заходи щодо встановлення паритету в зовнішньоторговельному балансі, стимулюючи імпортозаміщення.

Нагадаємо, уряд готує перелік заборонених на час карантину в Україні видів діяльності.