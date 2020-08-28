Аваков поговорив з ув’язненим в Італії Марківим і анонсував спецбріфінг з новими фактами

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Марків в італійській в’язниці уже три роки

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів розмову з засудженим в Італії військовослужбовцем Національної гвардії України Віталієм Марківим, в ході якого обговорив підготовку до засідання апеляційного суду на вирок йому.

Про це Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відезапис розмови, що відбувся.

"Радий його бачити... Віталій в італійській в'язниці вже 3 роки і 3 місяці за безпідставним звинуваченням... неймовірно несправедливими й підлими. 28 вересня в Мілані апеляційний суд. Готуються адвокати, провели роботу і ми, дуже треба було переговорити. Сьогодні, нарешті домігся права і мені дозволили 15-ти хвилинну розмову з Віталієм, що очікує суду в міланській в'язниці Опера. Важливо було і підтримати його і обов'язково дати йому інфу безпосередньо, крім адвокатів", - написав Аваков.

Він також розповів про те, що в понеділок, 31 серпня, о 14.00 разом з представниками слідства дасть спеціальний брифінг для іноземних і українських ЗМІ про нові факти, здобуті українським слідством у реальному вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокеллі і російського перекладача Андрія Миронова в травні 2014 року у Слов'янську.

"Буду говорити про ФАКТИ, не прийняті до уваги італійським судом в Павії, що засудив Марківа до 24 років в'язниці за безпідставним звинуваченням. Фактах, які, як ми всі сподіваємося, почує апеляція Мілана. Заплановані дії глави МЗС Дмитра Кулеби. Про переговори президента Зеленського з властями Італії ви знаєте. Тримаємо кулачки і робимо те, що повинні! Буду займатися цим кожен день, до того дня, поки Віталій не приїде до Києва і зі своєю широченною посмішкою подзвонить мамі з Софії і скаже - Мама, я вже тут! Ми не залишимо нашого солдата! #FreeMarkiv ", - написав Аваков.

-Бон джорно, синьоре министро. У вас есть подтверждающий документ, что это вы?.. Да, ID годится, поднесите ближе..... Опубліковано Arsen Avakov Пʼятниця, 28 серпня 2020 р.



Нагадаємо, нацгвардеец Марків, який має подвійне громадянство України і Італії, був затриманий в Італії 30 червня 2017 року за підозрою у вбивстві італійського фотожурналіста Роккеллі поблизу Слов'янська Донецької області в травні 2014 року.

Прокуратура Павії просила засудити Марківа до 17 років ув'язнення за сприяння в умисному вбивстві Роккеллі. Згідно аргументам сторони звинувачення, старший сержант Нацгвардії України Марків не скоював злочину вбивства, але інформував керівництво НГУ про рух цивільних осіб у фабрики Zeus Ceramica, а ті, в свою чергу, контактували з військовими Збройних сил України, які, за твердженням прокуратури, з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

12 липня 2019 року італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі, визнавши його винним у сприянні умисного вбивства італійського фотокореспондента в 2014 році.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков тоді заявив, що рішення італійського суду буде оскаржено.

24 липня того ж року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте, в ході якої співрозмовники обговорили і вирок Марківа.

Передбачалося, що Апеляційний суд округу Ломбардія розгляне апеляційну скаргу, подану захистом Марківа, навесні 2020 року, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу засідання було відкладено на невизначений термін.

24 липня в МВС України повідомили, що оскарження вироку у справі Марківа почнеться у вересні.

У клопотанні захист просить остаточно і беззастережно виправдати Марківа через відсутність доказів його причетності до трагічного інциденту, що стався 24 травня 2014 року в Донецькій області неподалік Слов'янська.