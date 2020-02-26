Аваков відповів Суркову на заяви про Україну

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів на заяви Владислава Суркова (колишнього помічника президента Росії Володимира Путіна) про Донбас і політику щодо України. Відповідне повідомлення він розмістив у своєму Twitter.

Зокрема, Аваков назвав Суркова "закомплексованим стратегом".

"Сурков - зі своїми перлами про Україну - виглядає, як закомплексований "стратег", що уявляє про себе більше, ніж варто - як та шавка, яка намагається гавкати на слона, відчуваючи в цьому свою велич. Не шуміть, добродію. Україна живе незалежно уявлення про неї відставного шовініста", - зазначив Аваков.

Нагадаємо, раніше Сурков заявив, що Росія може будувати відносини з Україною лише через примус до братства, а окупований Донбас не повернеться до складу України. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що це не відповідає дійсності. Але водночас відмовився коментувати слова про Донбас.

Крім того, Сурков у своєму інтерв'ю заявив, що "України немає", але є українство, яке він назвав "специфічним розладом розумів".