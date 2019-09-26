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Аваков призначив Князєва на нову посаду

Новини » Політика    26.09.2019 - 12:08
Аваков призначив Князєва на нову посаду
Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Князєв став радником міністра і членом колегії МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив екс-главу Нацполіції Сергія Князєва на посаду радника міністра і члена колегії МВС. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Аваков зазначив, що рішення про відставку Сергія Князєва - "це плановий крок, який не обумовлений негативними факторами та брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції".

Міністр внутрішніх справ, з посиланням на соціологічні дослідження Центру Разумкова, заявив, що рівень довіри до поліції складає 51% і це заслуга роботи Князєва.

"Я хочу подякувати Князєву за роки роботи в поліції взагалі і на посаді голови Національної поліції. Ми всі пам'ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, в непрості часи в Закарпатті та Рівненській області. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% - це особиста заслуга Сергія Князєва і команди", - зазначив Аваков.

Аваков також повідомив, що полковник поліції Вадим Троян, який раніше обіймав посаду заступника мининстра внутрішніх справ, призначений заступником глави Нацполіції.

"У нас нові призначення. І я вважаю, що ці молоді люди будуть ефективно працювати на користь держави Україна. Ми маємо країну, яка ще перезавантажується, маємо нові підходи, маємо поліцію поза політикою і перед нами стоять нові виклики. Тому ми маємо вчасно і адекватно реагувати", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 24 вересня Сергій Князєв заявив, що йде у відставку з посади голови Національної поліції. Він був на цій посаді близько 1,5 років.

Також РБК-Україна повідомляло, що колишнього нардепа Антона Геращенка призначили заступником міністра внутрішніх справ України.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниминистрАрсен Аваков
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