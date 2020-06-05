Аваков: справа Шеремета ніяк не пов'язана з моєю кар'єрою

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета ніяк не пов'язано з його кар'єрою. Він також вважає, що слідство зібрало достатній набір аргументів.

Про це у Верховній раді заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, справа про вбивство Шеремета складна і містить приховані обставини. Водночас по цій справі зібрано багато матеріалів і проведена значна робота.

"Слідство вважає, що має вичерпний набір аргументів для оголошення підозр. Підозрювані відмовилися від дачі показань, участі у слідчих експериментах і перевірки на поліграфі... Розслідування цієї справи дуже серйозне, воно ніяк не пов'язане з персоналіями, кар'єрами, моєї чи інших чиновників або поліцейських. Не можу більш детально торкатися деталей справи, але епізод щодо трьох підозрюваних виділено окремо і передано до суду", - зазначив Аваков.

Він також додав, що слідство щодо організаторів, замовників та співучасників убивства Шеремета ще триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що матеріали цієї справи стосовно підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об'єднали і відкрили захисту.

Ці троє є єдиними відомими фігурантами, їм змінили підозри, визнавши виконавцями вбивства Шеремета; також відомо, що у справі з'явилися невстановлені організатори.