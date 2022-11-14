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Аутсайдер УПЛ уволил главного тренера: украинца заменит иностранец

Фото: Сергей Лавриненко остался без работы (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Поражение от харьковского "Металлиста 1925" в 13-м туре украинской Премьер-лиги оказалось роковым для наставника "Ингульца" из Петрового Сергея Лавриненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

47-летний специалист уволен с должности. Он работал во главе "козаков" более 6 лет.

Лавриненко остался без работы на фоне неудачных результатов команды. В 11-ти матчахй Премьер-лиги в нынешнем сезоне "Ингулец" одержал лишь одну победу (над "Зарей" – 1:0) и расположился в зоне вылета. В активе петровцев 7 очков и отставания на два пункта от спасительной позиции.

Боссы клуба назначили исполняющим обязанности главного тренера Младена Бартуловича. В штабе Лавриненко хорват был ассистентом наставника команды. До этого он провел 2 сезона в составе "Ингульца" (45 матчей, 8 мячей во всех турнирах).

Кто такой Младен Бартулович

Бывший полузащитник, воспитанник "Хайдука" из Сплита.

На профессиональном уровне дебютировал в родной команде в 2004 году. Через два года за 500 тысяч евро перебрался в "Днепр". Выступал на правах аренды за ряд украинских команд – "Кривбасс", столичный "Арсенал", "Карпаты".

Позже защищал цвета "Ворсклы", польской "Медзи" из Легницы, "Волыни" и "Ингульца". Провел 2 матча за сборную Хорватии.

Накануне "Ингулец" потерпел поражение от "Металлиста 1925" на выезде. Петровцы открыли счет усилиями Козака в середине первого тайма. Однако позже пропустили дважды и проиграли шестой раз в сезоне.

К слову, ранее "Днепр-1" сыграл вничью с "Ворсклой" на Закарпатье.

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