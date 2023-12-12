Аутсайдер УПЛ отправил в отставку главного тренера: наследник уже назначен

48-летний специалист завершил работу с ровенчанами. Он возглавил команду перед нынешним сезоном.

Лавриненко летом подписал 3-летний контракт с "Вересом". Впрочем, отработал во главе "народной команды" всего полгода. Под руководством украинца ровенчане сыграли 18 матчей во всех турнирах, в которых одержали только 3 победы. В частности, в рамках Премьер-лиги "Верес" победил всего дважды.

Новым наставником команды стал Олег Шандрук. До этого он работал с "Вересом" U-19, который в Чемпионате юношеских команд идет на 11-й строчке. В обновленный тренерский штаб попали Олег Герасимьюк, Юрий Кособуцкий и Роман Гандзин.

Кто такой Сергей Лавриненко

Уроженец Покрова, на профессиональном уровне дебютировал в кировоградской "Зирке" в сезоне 1992/93. Прошел с командой путь из Второй в Высшую лигу.

В разные годы защищал цвета желтоводского "Сириуса", запорожского "Металлурга", "Николаева" и "Олимпии" из Южноукраинска. После завершения игровой карьеры занялся предпринимательской деятельностью, но вскоре стал тренером. Работал с детьми и юношами в Кропивницком.

В 2014-2016 гг. тренировал родную "Зирку" и выиграл с командой Первую лигу 2015/16. Осенью того же года возглавил перволиговый "Ингулец". Во главе петровцев дошел до финала Кубка Украины 2018/19 и провел 2,5 сезона в Премьер-лиге.