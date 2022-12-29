Аутсайдер УПЛ назначил экс-хавбека сборной Украины главным тренером

Руководство петровского "Ингульца" определилось с новым коучем первой команды. Должность оставалась вакантной после отставки Сергея Лавриненко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Сергей Ковалец – новый наставник "Ингульца". 54-летний специалист не работал на уровне Премьер-лиги после сезона 2011/12.
В тренерский штаб Ковальца вошли Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко. Они работали в структуре петровцев и раньше, а хорватский тренер в статусе исполняющего обязанности завершил первый круг УПЛ с "Ингульцем".
На зимнюю паузу "козаки" ушли на 14-й позиции чемпионата Украины. Петровцы набрали 13 очков и отстают от спасительного 12-го места всего на один пункт. Две из трех побед "Ингулец" одержал под руководством Бартуловича.
Бывший полузащитник сборной Украины (10 матчей). Игровую карьеру начал в "Подолье", защищал цвета киевского "Динамо", "Днепра", "Черноморца", "Карпат", запорожского "Металлурга", "Оболони", "Красилова", "Волыни" и "Борисфена".
Ковалец-тренер начал с роли ассистента Мирона Маркевича в "Металлисте" (2005-2008 гг.). Самостоятельно работал со "Львовом", "Александрией", "Оболонью" (дважды), словацким "Татраном" (дважды), запорожским "Металлургом", литовским "Тракаем" и "Черноморцем".
В 2012-2015 гг. специалист тренировал молодежную сборную Украины. Во главе команды выиграл Кубок Содружества-2014.
К слову, ранее "Александрия" назначала Ротаня из сборной Украины U-21 главным тренером команды.
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