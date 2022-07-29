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Аутсайдер НХЛ виведе з обігу номер дворазового чемпіона Олімійських ігор

Фото: Патрік Марло в плей-офф сезону 2015/16 (facebook.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорців

Колишній форвард "Сан-Хосе Шаркс" Патрік Марло удостоїться найвищого визнання від команди Національної хокейної ліги. За ним назавжди закріплять джерсі з 12-м номером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

42-річний канадець завершив кар'єру після сезону 2020/21. "Акули" вирішили увіковічнити ім'я колишньої зірки на домашній арені.

Урочиста церемонія підняття джерсі під склепіння SAP Center запланована на 25 лютого. 12-ка Марло стане першим номером, який "Сан-Хосе Шаркс" виведе з обігу. За усталеною в НХЛ традицією каліфорнійці не використовують 99-й номер, під яким виступав легендарний Вейн Гретцкі.

Марло провів у складі "Сан-Хосе" 21 сезон та оновив низку рекордів каліфорнійців і ліги загалом. Форвард провів найбільшу кількість матчів НХЛ (1779 ігор), вийшов на 23-тє місце за голами (566) і став найкращим снайпером "Шаркс" в історії (518 шайб). Тричі він грав у Матчі всіх зірок і три рази був визнаний найкращим гравцем сезону "Сан-Хосе".

У складі збірної Канади Марло став чемпіоном світу в 2003 році та двічі тріумфував на Олімпійських іграх (2010, 2014). Загалом у лавах національної команди він провів 45 поєдинків, у яких оформив 7 шайб і 18 асистів.

Раніше "Сан-Хосе" зробив Гріра першим в історії ліги темношкірим генеральним менеджером. На початку липня він обійняв посаду, що була вакантною з листопада після відставки Дага Вілсона.

До слова, новий сезон НХЛ розпочнеться у жовтні з матчів у столиці Чехії.

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