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Аутсайдер НБА побил рекорд посещаемости матчей регулярного чемпионата

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Сан-Антонио, Суббота 14 января 2023 11:55
Аутсайдер НБА побил рекорд посещаемости матчей регулярного чемпионата Фото: Баскетболисты "Сан-Антонио" выходят на битву на "Аламодом" (facebook.com/Spurs)
Автор: Антон Федорцив

Поединок регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между "Сан-Антонио Сперс" и "Голден Стэйт Уорриорз" вошел в историю турнира благодаря рекордному количеству зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Хозяева в честь 50-летия клуба перебрались на прежнюю арену команды – многофункциональный стадион "Аламодом". Матч посетили 68 323 болельщика.

"Сперс" более чем на 6 тысяч опередили предыдущий рекорд регулярного чемпионата ассоциации. Весной 1998 года поединок "Атланты" с культовым "Чикаго Буллз" посетило 62 046 зрителей. Абсолютный рекорд НБА – 108 713 любителей баскетбола на Матче всех звезд-2010 на домашней арене команды НФЛ "Даллас Ковбойз".

Рекордное количество фанатов не нивелировало разницу в классе соперников. "Голден Стэйт" разгромил хозяев (144:113). Пик преимущества "Уорриорз" на протяжении матча составил +39 пунктов. "Сан-Антонио" остался на предпоследней, 14-й строчке Западной конференции НБА. А калифорнийцы вышли на 6-е место.

В параллельном матче на Востоке "Нью-Йорк Никс" обыграл "Вашингтон Уизардс" в столице. Тяжелый форвард гостей Джулиус Рэндл в одном из эпизодов оформил силовой данк и возглавил хит-парад лучших мгновений дня. "Никс" идут шестыми в Восточной конференции.

К слову, накануне центровой "Майами" Адебайо оформил постер-данк против "Милоуки" без Адетокунбо.

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