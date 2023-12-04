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Аутсайдер АПЛ устроил первую отставку сезона в чемпионате Англии

Фото: Пол Хекингботтом простился с командой (sufc.co.uk)
Автор: Антон Федорцив

Руководство английского "Шеффилд Юнайтед" решилось провести смены на тренерском мостике после очередного тура Премьер-лиги. Пол Хекингботтом остался без работы.

Об этом заявил журналист Дэвид Орнштейн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.

46-летний специалист потерял должность после сокрушительного поражения от "Бернли" (0:5). "Клинки" теперь опустились на дно турнирной таблицы АПЛ.

"Юнайтед" с Хекингботтомом во главе набрали всего 5 очков в нынешнем сезоне. Единственную победу шеффилдцы одержали в противостоянии с "Вулверхэмптоном" (2:1). Еще два поединка "клинки" сыграли вничью.

Хекингботтом работал с "Шеффилд Юнайтед" с ноября 2021 года. Под его руководством "клинки" финишировали на 5-й строчке в Чемпионшипе в первый сезон, но проиграли в полуфинале плей-офф за путевку в АПЛ. Зато вторую кампанию завершили на втором месте и напрямую вышли в Премьер-лигу.

Тренерские отставки в АПЛ

Увольнение Хекингботтома – первая отставка в сезоне 2023/24 элитного дивизиона чемпионата Англии. Серия этого года без отставок стала пятой по продолжительности в истории соревнований.

Рекордными остаются два увольнения после 29-го тура. Так без работы остались тренер "Шеффилд Уэнсдей" Дэнни Уилсон (1999/2000) и наставник лондонского "Челси" Иэн Портерфилд (1992/93). Самая же быстрая отставка случилась в сезоне 1998/99 – Кенни Далглиш из "Ньюкасла" был уволен после двух туров.

В прошлой кампании первая отставка состоялась по мотивам четвертого тура. Руководство "Борнмута" тогда уволило с должности Скотта Паркера.

К слову, ранее Мудрик заработал пенальти для "Челси" в противостоянии с "Брайтоном".

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