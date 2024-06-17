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Autostrada запустила в работу магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец"

Понедельник 17 июня 2024 10:55
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Autostrada запустила в работу магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец" Фото: Autostrada запустила в работу магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец" (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Компания Autostrada ввела в эксплуатацию магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец". Вода уже подается из Запорожья на насосно-фильтровальную станцию в Марганец, где она очищается и расходится по отношению к потребителям - в Марганецку, Мировскую, Широковскую, Томаковскую общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины Максима Шкиля.

По его словам, вторая ветвь будет снабжать водой Никополь, Покровское и Красногригорьевку Днепропетровской области.

Строительство водопровода и подготовку его к запуску Autostrada завершило еще в феврале. Все это время пришлось ждать определения балансодержателя объекта и обеспечения постоянным напряжением", - отметил Шкиль.

Он также добавил, что современная система водопровода полностью автоматизирована и информатизирована, уже полностью работает от источника постоянного электроснабжения. Создан централизованный операторский пункт управления всем водопроводом – на элементной базе современного оборудования автоматизации и систем передачи данных. Это позволяет минимизировать привлечение оперативного персонала и повысить надежность и эффективность водопровода.

Магистральный водопровод Autostrada построила с нуля за 7 месяцев – от проектирования до реализации. Это рекордно короткий срок. Только разработка проектов такого уровня занимает до полутора лет. У нас этого времени не было, учитывая гуманитарную катастрофу, в которой оказался регион из-за подрыва Каховской ГЭС.

"Одновременно продолжалось проектирование, получение технических условий, согласований и разрешений и собственное строительство - проектировщики, геодезисты, строители работали слаженно и параллельно - непосредственно на объекте, в режиме 24/7", - подчеркнул Шкиль.

Отмечается, что протяженность сети – 77,9 км. Проектная мощность водопровода – 150 000 м3 воды в сутки. Важно было обеспечить забор воды именно из Днепра – крупнейшей украинской реки, имеющей постоянный приток живой воды. Так как из-за постоянных вражеских обстрелов доступ к руслу Днепра ограничен во многих районах, забор воды решено было делать из Запорожья – крупного промышленного города со сложным рельефом.

Проектировщики проводили трассы фактически по картам, ведь съемка отняла бы много времени. И только после того, как трасса была проложена, все это уточняли геодезией. Устраивали трубы там, где это невозможно открытым способом, а под автомобильными дорогами, железной дорогой и рекой осуществляли проколы, методом горизонтального бурения буровая установка пробуривает скважину, в которую затягивают футляр в виде стальной трубы, после этого в этот футляр протягивается стеклопластиковая труба.

Для обеспечения электроснабжения ВНС водопровода сооружена 26-километровая основная и резервная линии электроснабжения сетей 6кВ и 35кВ, соответственно обустроены на каждой ВНС трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ и 35/0,4 кВт. Для обеспечения бесперебойной подачи напряжения, в качестве альтернативного (резервного) источника питания, на каждой подстанции установлено по 2 дизель-генератора мощностью до 1 МВт.

При строительстве водопровода были использованы стеклопластиковые трубы, изготовленные из армированного стекловолокном полиэфира. Такие трубы выдерживают давление до 26 атмосфер, они легкие и долговечные – более устойчивы к высоким температурам и химическим реагентам. Чтобы обезопасить водопровод от обстрелов, практически вся система магистральных трубопроводов и насосных станций спрятана под землю.

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