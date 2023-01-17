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Australian Open отреагировал на провокацию с флагом РФ в матче украинки: известно решение

Фото: Российский флаг больше не будет развеваться в Мельбурне (УНІАН)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отреагировали на критику за демонстрацию российского флага во время поединка украинской теннисистки Екатерины Байндль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

Государственные флаги России и Беларуси попали под запрет на Australian Open-2023. Официально запретили использование символики страны-агрессора и ее союзницы организаторы мэйджора из Tennis Australia.

"Флаги России и Беларуси запрещены на территории Открытого чемпионата Австралии. Наша первичная политика склонялась к тому, что болельщики могут брать их с собой при условии несоздания любых преград. Вчера у нас был инцидент с вывешенным на трибуне флагом. Запрет вступает в силу немедленно", – говорится в сообщении.

Накануне в поединке между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой рядом с кортом развевался российский "триколор", а фанаты последней пришли в футболках с лицом Путина. Российские и белорусские теннисисты на Australian Open должны выступать под нейтральными флагами.

Украинский посол в Канберре Василий Мирошниченко осудил организаторов турнира "Большого шлема" за бездействие в этой ситуации. Он призвал Tennis Australia принять немедленные меры. Отрицательно на инцидент отреагировали и украинские теннисисты Марта Костюк и Сергей Стаховский.

К слову, украинец Крутых проиграл дебютный матч на турнирах "Большого шлема" Шварцману из Аргентины.

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