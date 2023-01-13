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Australian Open опубликовал график первого дня турнира: когда и с кем сыграют украинцы

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Мельбурн, Пятница 13 января 2023 10:45
Australian Open опубликовал график первого дня турнира: когда и с кем сыграют украинцы Фото: Марта Костюк готова преподнести сенсацию на Australian Open-2023 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Календарь первого игрового дня в основной сетке соревнований опубликовал Открытый чемпионат Австралии. На старт первого в году мэйджора выйдут 6 украинских теннисистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первый раунд Australian Open-2023 начнется в понедельник, 16 января. В этот день на кортах будут соревноваться пять украинок.

Не раньше 02:00 по киевскому времени свой матч начнет Марта Костюк. Ее соперницей станет дочь российских эмигрантов Аманда Анисимова (США). Два часа спустя должны стартовать поединки Ангелины Калининой (оппонентка – американка Коко Вандевеге), Екатерины Байндль (против россиянки Камиллы Рахимовой) и Леси Цуренко (Каролина Мухова из Чехии).

В 05:30 Даяна Ястремская встретится с латышкой Еленой Остапенко – традиционной партнершей украинки Людмилы Киченок в парном разряде. Закрывать "украинскую программу" будет Алексей Крутых. Первая ракетка Украины 17 января выйдет на премьерный матч на турнирах "Большого шлема" против аргентинца Диего Шварцмана (02:00).

Расписание матчей украинских теннисистов в первом раунде Australian Open-2023:

  • Костюк – Анисимова, 16 января, 02:00
  • Вандевеге – Калинина, 16 января, 04:00
  • Рахимова – Байндль, 16 января, 04:00
  • Цуренко – Мухова, 16 января, 04:00
  • Ястремская – Остапенко, 16 января, 05:30
  • Шварцман – Крутых, 17 января, 02:00

Ранее организаторы Australian Open окончательно подтвердили допуск теннисистов из РФ и Беларуси к соревнованиям. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал турнир наложить бан на россиян, поскольку они являются продолжением агрессивной внешней политики Москвы.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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Марта Костюк Теннис Australian Open Даяна Ястремская
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