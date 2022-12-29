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Australian Open анонсировал рекордные призовые в истории: есть нюанс

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Мельбурн, Четверг 29 декабря 2022 14:29
Australian Open анонсировал рекордные призовые в истории: есть нюанс Фото: Женская теннисная элита перед Итоговым турниром WTA (facebook.com/WTA)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису обнародовали схему распределения призового фонда в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мэйджора.

Всего на первом турнире "Большого шлема" нового сезона разыграют 76,5 млн австралийских долларов. Такой размер призовых стал рекордным в национальной валюте.

В январе общий фонд соревнований составил на 2,5 млн меньше. Правда, в течение 2022 года австралийский доллар "просел" по отношению к американскому "зеленому". Если в этом году призовые были на уровне 54 млн долларов США, то в 2023-м – только 51,5 млн.

Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,975 млн. австралийских долларов. Украинки Ангелина Калинина и Марта Костюк, которые будут соревноваться в основной сетке, заработают минимум по 106 тысяч с хвостиком.

Призовые Australian Open-2023 в одиночном разряде:

  • первый круг – 106 250 долларов;
  • второй круг – 158 850;
  • третий круг – 227 925;
  • четвертый круг – 338 250;
  • 1/4 финала – 555 250;
  • 1/2 финала – 925 тысяч;
  • финал – 1,625 млн;
  • титул – 2,975 млн.

Ранее пятеро украинок попали в квалификацию Australian Open-2023. Старт квалификации назначен на 9 января. Компанию девушкам составит дебютант мэйджоров – киевляне Алексей Крутых.

К слову, недавно Винус Уильямс получила приглашение организаторов на участие в Australian Open.

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