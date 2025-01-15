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Australian Open-2025: Костюк первой из украинок пробилась в третий круг

Мельбурн, Среда 15 января 2025 12:18
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Australian Open-2025: Костюк первой из украинок пробилась в третий круг Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Лучшая теннисистка Украины Марта Костюк первой из отечественных спортсменок вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Australian Open-2025, Второй круг

Марта Костюк - Юле Нимайер - 6:3, 6:0

Украинка, которая в рейтинге WTA занимает 18-ю строчку, встречалась с 93-й ракеткой мира - немкой Нимайер. Это была первая встреча соперниц.

В очередной раз в расписание матчей внесла коррективы погода. Старт поединка Костюк - Нимайер был запланирован на 7:30 по Киеву. Однако из-за сильного дождя его перенесли на три с половиной часа.

В стартовой партии украинка взяла пять геймов подряд. Однако, после такого провального старта немка немного оправилась и в конце сумела навязать борьбу. Она взяла две свои подачи и даже получила очко, когда подавала украинка. Впрочем, запас у Костюк был значительный и она спокойно довела сет до победы - 6:3.

Во втором сете у украинки проблем вообще не было. Забрав его в сухую, Костюк уверенно вышла в следующий раунд турнира. Поединок длился 1 час и 6 минут.

Украинская теннисистка четвертый сезон подряд сыграет в третьем раунде соревнований в Мельбурне. Она встретится с победительницей противостояния Паула Бадоса (Испания, WTA 12) - Талия Гибсон (Австралия, WTA 150). В прошлом году Костюк удалось дойти до четвертьфинала.

16 января свои поединки в рамках второго круга соревнований проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Свитолина встретится с американкой Кэролайн Доулгайд (WTA 83), а Ястремская - с Данкой Ковинич (Черногория, WTA 1289).

К слову, ранее рассказали о пяти знаковых противостояниях в карьере Тайсона Фьюри, который решил уйти из бокса.

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