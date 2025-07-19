Аура "Уэмбли": как Усик и Дюбуа раньше дрались на легендарной арене (видео)

Нокауты от Дюбуа

Начнем с британца, который большинство своих поединков провел на родине, но на "Уэмбли" выйдет лишь в третий раз в карьере.

Из 24-х своих боев Дюбуа только пять провел за пределами Великобритании: по два в США и Саудовской Аравии. И еще один - тот самый первый бой с Усиком - в Польше.

На "Уэмбли" нынешний чемпион IBF впервые вышел 27 апреля 2019 года. 21-летний перспект, имевший достижения только национального уровня, дрался с опытным Ричардом Ларти из Ганы за пояс WBO Global.

Дюбуа был явным фаворитом, но оппонент сумел достать британца несколькими серьезными ударами. Ларти упал в тяжелый нокдаун в четвертом раунде. Ганец поднялся к завершению счета рефери, но бой был остановлен, чем Ларти остался недоволен.

"Второе пришествие" произошло в сентябре 2024-го. Это был бой за титул IBF между двумя британцами - Дюбуа и Энтони Джошуа. Даниэль, который не был фаворитом встречи, трижды (в 1-м, 3-м и 4-м раундах) отправлял соперника в нокдауны. А все завершилось его победой нокаутом в 5-м раунде.

На сегодня это самая яркая победа в карьере Дюбуа. А сам поединок побил все рекорды британского бокса, в частности по количеству зрителей - 98 128.

Тяжелая победа Усика

Для Усика реванш против Дюбуа станет четвертым боем в Англии, третьим - в Лондоне и вторым - на "Уэмбли".

Впервые украинец боксировал в Великобритании в ноябре 2018 года, еще в крузервейте. Тогда в Манчестере он победил нокаутом местного бойца Тони Белью.

Последний раз - в сентябре 2021-го. Это был первый поединок с Джошуа. Он прошел в Лондоне, но на арене "Тоттенхэм" и завершился триумфом нашего боксера, победившего на картах всех судей. Именно тогда украинец впервые в карьере получил звание чемпиона мира в супертяжелой категории.

А между этими поединками и произошел дебют Усика на "Уэмбли". 31 октября 2020 года 33-летний украинец в очень непростом противостоянии одолел британского ветерана Дерека Чисору, которому тогда было 36 лет.

Это был лишь второй поединок Усика в супертяжелом весе. На кону стоял пояс WBO Inter-Continental.

Стартовые раунды первым номером работал британский боксер, нанеся украинцу много точных ударов. Однако с течением времени Чисора замедлился, а Усик перехватил инициативу и активно провел оставшуюся часть поединка.

Как итог, победа украинца после 12-ти раундов единогласным решением судей: 117-112, 115-113, 115-113. Сторона британца была недовольна таким подсчетом, считая, что Чисора выглядел более убедительно чем соперник.

Таким образом, имеем на "Уэмбли" два нокаута от Дюбуа и тяжелую и далеко не явную победу Усика.