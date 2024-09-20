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Аукционы по импорту электроэнергии на межгосударственном пересечении должны быть долгосрочными, - Рыженков

Пятница 20 сентября 2024 13:42
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Аукционы по импорту электроэнергии на межгосударственном пересечении должны быть долгосрочными, - Рыженков Фото: генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

Промышленные предприятия, для которых важно иметь постоянное электроснабжение, выполняют постановление правительства о необходимости импортировать 80% электроэнергии. Но из-за того, что ее можно купить только за сутки, они вынуждены переплачивать сумасшедшие средства.

Об этом заявил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Проблема даже не в том, что нам нужно импортировать электроэнергию - в Украине цены не меньше, чем в Европе. Проблема в том, что аукционы на доступ к пересечению ажиотажны, поскольку крупным потребителям нужно закупить 80% их потребления. А чем больше конкуренция за пересечение, тем больше за него нужно заплатить", – объяснил он.

Он заметил, часто бывает, что компания платит за пересечение больше, чем за саму электроэнергию. То есть переплата за электроэнергию увеличивается вдвое. К тому же эти аукционы суточные, и компания не может прогнозировать свою деятельность.

"Мы не можем купить сечение на месяцы, полгода, год и иметь прогнозируемость. А когда приходим на аукцион, то выкупаем сечение любой ценой, у нас просто нет другого выбора. Мы неоднократно обращали внимание руководства страны на эту проблему. Надеюсь, нас услышат в Министерстве энергетики. Нам нужны долгосрочные контракты. В ЕС у вас есть прогнозируемость на месяцы. В Украине – в сутки", - заявил Ріженков.

Ранее энергетические эксперты заявляли, что в настоящее время мощности для импорта электроэнергии в Украину ограничены: межгосударственное сечение составляет всего 1,7 ГВт, при этом потребность в электроэнергии только горно-металлургического комплекса превышает эту цифру. То есть импортной электроэнергии не хватает для закрытия потребностей всей украинской промышленности. Цены на электроэнергию из-за такого дефицита ажиотажно растут.

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Метинвест Электроэнергия
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