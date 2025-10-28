Аукционы лома УЗ буксуют: торги срываются из-за завышенных цен и нерыночных условий

Отмечается, что за июнь-август на торгах реализовано всего 28,2 тыс. т, а покупателям отгружено 10 тыс. т - это самый низкий показатель за семь лет. При таких темпах компания теряет потенциальные миллиардные поступления от реализации лома.

С момента возобновления продаж УЗ провела 77 аукционов, однако эффективность торгов низкая из-за нехватки участников и "ценового разрыва" с рынком. Рынок жалуется на завышенные стартовые цены и пакет дополнительных платежей, увеличивающих фактическую цену лота почти на 40%.

При этом член правления УЗ Евгений Шрамко, ответственный за продажи металлолома, на сентябрьской встрече пообещал периодически заказывать ценовые справки в случае значительных колебаний рынка.

"Стартовые цены должны быть приведены к рынку, включая перечень навязанных услуг", - отметил Валентин Макаренко, председатель правления "Интерпайп Втормет".

Также участники рынка критикуют мелкие лоты, нечеткую кодификацию видов лома и дисбаланс ответственности в договорах, а также тот факт, что в итоговую сумму входит не только цена металлолома, но и 5% комиссии Prozorro, засор, погрузка и логистика.

"При этом изменить договор невозможно; санкции для клиента в разы выше, чем для УЗ", - отметил Сергей Крохмаль, директор ООО "Лион-Агро".

Несмотря на провалы торгов, УЗ заявляет о наличии ресурса: к продаже подготовлено 95,5 тыс. т лома, а в перспективе - еще 131 тыс. т; план на 2026 год - около 200 тыс. т.

При этом УЗ критически нуждается в денежных поступлениях: в мае Кабмин экстренно выделил более 4,3 млрд грн из резервного фонда, в том числе на выплату зарплат. В то же время, план УЗ занять 8% внутреннего потребления металлолома в 2025 году под угрозой: продано 28,2 тыс. т (1,8% спроса).

"В свою очередь "Укрзализныця" находится в срочном поиске внутренних резервов для получения средств, а продажа металлолома и своевременная отгрузка проданного товара - один из самых очевидных и доступных вариантов", - указывают в GMK Center.

Ранее эксперты оценивали запас металлолома на складах Укрзализныци в 200 тыс. тонн - это дало бы компании дополнительно 1,5 млрд грн прибыли.