Аукцион "Энергоатома" по продаже электроэнергии прошел без нарушений - УЕБ

Так, по заключению биржи, торги состоялись "в полном соответствии с требованиями Порядка и Регламента", а никаких признаков манипулирования и других нарушений установлено не было.

Речь идет об аукционе от 14 июля, инициированном ОП "Энергоатом-Трейдинг" АО "НАЭК "Энергоатом". По позиции "График базовой нагрузки» было реализовано 100% заявленного объема - 528 тыс. МВт-час.

Как отмечено в ответе на бирже, основной период торгов длился с 10:00 до 13:39, после чего автоматически, согласно Регламенту, произошел переход к дополнительному периоду. В начале инициатор сохранил стартовую цену на уровне 7 000 грн/МВт-ч без снижения.

УЕБ также обратила внимание на то, что объединение лотов в пакеты предусмотрено действующими правилами торгов. Порядок устанавливает ограничения количества лотов только для специальных сессий, тогда как для других типов аукционов такие ограничения отсутствуют.

Соответствующие изменения в Регламент, введенные последовательное проведение основного и дополнительного периодов торгов с разделением лотов по объемам (от 50 до 200 единиц в пакете), Аукционный комитет принял еще в 2021 году при поддержке представителей НКРЭКУ.

По данным биржи, с момента внедрения этих норм жалоб насчет нарушений или признаков манипулирования к организатору аукциона не поступало.