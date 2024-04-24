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"Ауди" выдвинула ультиматум двум пилотам Формулы-1: что известно

Цюрих, Среда 24 апреля 2024 13:00
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"Ауди" выдвинула ультиматум двум пилотам Формулы-1: что известно Фото: Карлос Сайнс без контракта на сезон-2025 (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Немецкий концерн "Ауди" усилил поиски пилотов на дебютный сезон в Королеве автоспорта. Конюшня "Кик Заубер" в следующем году перейдет под управление автомобильного гиганта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport.

"Ауди" определила дедлайн для Карлоса Сайнса и Нико Хюлькенберга. Пилоты "Феррари" и "Хааса" соответственно – приоритетные кандидаты на места в команде.

Испанский и немецкий пилоты должны определиться относительно предложений "Ауди" до мая. Если они не согласятся на переход в конюшню, то немецкая компания сосредоточится на других вариантах. Оба гонщика сомневаются в таком предложении.

И Сайнс, и Хюлькенберг стремятся подождать появления альтернативных вариантов трудоустройства. В частности, испанец стремится попасть в более сильную команду. Пилот "Феррари" может получить предложения от "Мерседеса" или даже "Ред Булла".

Кто такой Карлос Сайнс

Уроженец Мадрида, чемпион Формулы-Renault 2.0 (2011) и Формулы-Renault 3.5 (2014). На уровне Формулы-1 дебютировал в сезоне-2015 в составе "Торо Россо".

Провел в резервной команде "Ред Булла" три года, в том числе в первый был напарником действующего чемпиона Ферстаппена. Сезон-2017 завершал в составе "Рено", где провел и следующий год. Еще два сезона пилотировал "Макларен". Перед сезоном-2021 перебрался в "Феррари".

В общей сложности провел 190 гран-при в Формуле-1. За эти годы одержал 3 победы, проехал 3 самых быстрых круга и 21 раз взошел на подиум. Отец – Карлос Сайнс-старший – двукратный чемпион мира по ралли и четырехкратный триумфатор "Дакара".

К слову, ранее Ферстаппен одержал уверенную победу в Шанхае.

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