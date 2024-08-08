Атомная генерация обеспечивает 60% потребления электроэнергии, - Галущенко

"Сегодня мы можем говорить, что до 60% электроэнергии страны производится на АЭС. Даже при оккупированной Запорожской атомной станции", - отметил он.

Галущенко поблагодарил украинских атомщиков, которые дают людям свет в сложные для страны времена.

Напомним, 17 и 24 июля было объявлено о подключении двух атомных энергоблоков, которые досрочно отремонтировали.

Кроме того, в Украине закончился аномальный зной и увеличился импорт электроэнергии из Европы. Благодаря этим трем факторам, а также круглосуточной работе энергетиков ситуация в энергосистеме улучшилась.