RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атомная генерация обеспечивает 60% потребления электроэнергии, - Галущенко

Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сегодня фактически до 60% электроэнергии Украины производят на атомных станциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

"Сегодня мы можем говорить, что до 60% электроэнергии страны производится на АЭС. Даже при оккупированной Запорожской атомной станции", - отметил он.

Галущенко поблагодарил украинских атомщиков, которые дают людям свет в сложные для страны времена.

Напомним, 17 и 24 июля было объявлено о подключении двух атомных энергоблоков, которые досрочно отремонтировали.

Кроме того, в Украине закончился аномальный зной и увеличился импорт электроэнергии из Европы. Благодаря этим трем факторам, а также круглосуточной работе энергетиков ситуация в энергосистеме улучшилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця