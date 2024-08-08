Атомная генерация обеспечивает 60% потребления электроэнергии, - Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сегодня фактически до 60% электроэнергии Украины производят на атомных станциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.
"Сегодня мы можем говорить, что до 60% электроэнергии страны производится на АЭС. Даже при оккупированной Запорожской атомной станции", - отметил он.
Галущенко поблагодарил украинских атомщиков, которые дают людям свет в сложные для страны времена.
Напомним, 17 и 24 июля было объявлено о подключении двух атомных энергоблоков, которые досрочно отремонтировали.
Кроме того, в Украине закончился аномальный зной и увеличился импорт электроэнергии из Европы. Благодаря этим трем факторам, а также круглосуточной работе энергетиков ситуация в энергосистеме улучшилась.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.