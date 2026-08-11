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Атомная генерация доминирует в энергосистеме: НКРЭКУ показала структуру рынка

17:26 11.08.2026 Вт
2 мин
Основную нагрузку в энергосистеме несут государственные АЭС
aimg Сергей Новиков
Атомная генерация доминирует в энергосистеме: НКРЭКУ показала структуру рынка Атомная генерация - основной источник электроэнергии в Украине (фото: GettyImages)
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Атомная энергетика остается крупнейшим источником производства электроэнергии в Украине, в то же время в разных сегментах рынка работают сотни компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга НКРЭКУ.

Структура энергорынка

По последним доступным показателям за декабрь 2025 года, атомные электростанции обеспечили 62,7% всего производства электроэнергии.

Для сравнения, доля ТЭС составила 12,6%, ТЭЦ - 13,3%, ГЭС - 5,7%, возобновляемых источников - 3,8%, ГАЭС - 1,8%.

При этом структура торговли значительно шире структуры генерации. В начале 2025 года на рынке двусторонних договоров работали более 500 активных участников, на внутрисуточном рынке - более 200, на балансирующем - свыше 30.

Атомная генерация доминирует в энергосистеме: НКРЭКУ показала структуру рынка

Структура производства и потребления электроэнергии в 2025 году (инфографика НКРЭКУ)

То есть, наибольшая доля производства приходится на атомную генерацию, но непосредственно на рынке электроэнергии работает большое количество разных участников.

Зачем Регулятор открыл доступ к мониторингу

НКРЭКУ также открыла данные об объемах торговли, средневзвешенных ценах, ликвидности, концентрации рынка, импорте и экспорте. Это позволяет отдельно видеть, кто и сколько производит электроэнергии, и насколько широк круг компаний, которые ею торгуют.

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"Публикация этих показателей в формате открытых данных расширяет возможности анализа рынка электроэнергии для участников рынка, органов власти, исследователей и общественности и обеспечивает более прозрачный доступ к актуальной информации", - отмечают НКРЭКУ.

Стоит отметить, что обнародованные Регулятором показатели охватывают период от запуска новой модели рынка и дают возможность оценивать не только цены, но и структуру производства, количество участников и уровень концентрации на разных сегментах.

Напомним, Украинская энергетическая биржа не выявила признаков манипуляций во время аукциона по продаже электроэнергии "Энергоатомом" в середине июля.

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