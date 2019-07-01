Атмосферний фронт несе до України дощі

Погода в Україні до кінця тижня очікується дощовою, проте із послабленням спеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Діденко зазначила, що липень відновив в Україні спеку і у більшості регіонів 1 липня очікується до +30+35 градусів. Разом з тим, вже 2 липня з півночі до України наблизиться атмосферний фронт, який принесе на північ, захід, центр, а ввечері й у Харківську область короткочасні дощі та грози. На решті території країни опадів не очікується.

"У Києві 2-го липня атмосферний фронт нажене хмарки і принесе локальні короткочасні дощі та грози. Сьогоднішня столична спека у вівторок послабне до +26+28 градусів. У середу-четвер повітря стане свіжішим ще на кілька градусів", - зазначила вона.

За даними синоптика, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна. Діденко додала, що спекотно цього тижня буде лише на півдні та південному сході країни.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура у липні становитиме від +20 до +24,5 градусів тепла. Це, за даними синоптиків, на 1,1-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.