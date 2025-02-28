Атмосферный фронт зайдет на часть Украины. Синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня, 28 февраля, атмосферный фронт зайдет на запад Украины. Поэтому именно там изменения погоды будут наиболее ощутимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"28 февраля самые ощутимые изменения в синоптической ситуации, а следовательно и в погоде, произойдут в западных областях, куда поступит атмосферный фронт с запада. Он обусловит осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью ослабление мороза до оттепели", - рассказали синоптики.

На остальной же территории погоду без осадков все еще будет определять область высокого атмосферного давления. В западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях облачно, дожди, местами со снегом. Температура днем 3-8° тепла.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Температура днем 1-6° тепла. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях днем от 4° мороза до 1° тепла.

На северо-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер в Украине южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 1-6° тепла; в Киеве днем 3-5° тепла.



Погода в Украине 28 февраля (facebook.com/UkrHMC)