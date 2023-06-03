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Атмосферный фронт пересечет Украину. Куда он принесет похолодание сегодня

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Украина, Суббота 03 июня 2023 07:00
Атмосферный фронт пересечет Украину. Куда он принесет похолодание сегодня Фото: в каких регионах Украины ждать понижения температуры 3 июня из-за атмосферного фронта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Холодный атмосферный фронт сегодня, 3 июня, пересекает Украину. Поэтому в ряде областей следует ожидать существенного снижения температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где сегодня похолодает

В западных, северных областях, большинстве центральных, даже в Одесской и Николаевской областях температура воздуха ощутимо снизится - в течение дня ожидается +17+22 градуса.

Где останется жара

Восточная часть, Херсонская, Запорожская области и Крым, как выразилась Диденко, "останутся среди почти жары" - +24...+29 градусов.

Где ждать сегодня осадков

Дожди с грозами удержатся в центре (кроме Винницкой области), кое-где на востоке и в Приазовье. Большинство территории Украины снова окажется в сухой погоде.

Для справки

Погода в Киеве на выходные

В Киеве и сегодня, и в воскресенье, на Троицу, без осадков. При этом сегодня существенно похолодает до +18…+20 градусов, а в воскресенье – идеально, +20+23 градуса.

Погода на 4 июня в Украине

В воскресенье в Украине, по данным синоптика, повсюду будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха +20...+26 градусов.

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