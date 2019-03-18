В атмосфері Землі вибухнув метеорит, - NASA

Метеорит вибухнув у грудні 2018 року над Беринговим морем

В декабре 2018 года над Беринговым морем произошел второй по мощности за последние 30 лет взрыв метеорита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Специалисты NASA заявили, что мощность взрыва уступает только огненному шару, пролетевшему над Челябинском (Россия) шесть лет назад.

Ученые уточнили, что инцидент произошел 18 декабря примерно в полдень. Космический объект размером в несколько метров врезался в атмосферу на скорости 32 км/с и взорвался в 25,6 км от поверхности Земли. Энергия удара составила 173 килотонн и в десять раз превысила выброс энергии от взрыва в Хиросиме.

Однако инцидент остался незамеченным из-за географической отдаленности места взрыва.

В свою очередь офицер планетной обороны в NASA Линдли Джонсон рассказал, что такие явления можно наблюдать лишь несколько раз в 100 лет и отметил, что обилие воды на Земле защищает планету от таких происшествий.

Метеорит пролетел недалеко от маршрутов, которые гражданские самолеты используют для сообщения между Северной Америкой и Азией.

Напомним, в Центре NASA по изучению небесных тел, который расположен в Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния), заявили, что крупный астероид EA2 пролетит от Земли на меньшем расстоянии, чем дистанция между Землей и Луной.