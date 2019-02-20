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Атлетіко - Ювентус: де дивитися матч

Новини » Спорт    20.02.2019 - 15:04
Атлетіко - Ювентус: де дивитися матч
Фото: "Атлетіко" - "Ювентус" (twitter.com/juventusfc)

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Атлетіко" Мадрид приймає "Ювентус" в першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, шанси команд на перемогу рівні.

20 лютого 21:55
Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітан"

 

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Атлетіко і Ювентусом відбудеться на стадіоні "Ванда Метрополітано" в Мадриді. В Україні у прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі Футбол 2. Час початку матчу - 22:00 за київським часом. Коментатор - Роман Тимощук.

Напередодні з нульових нічиїх стартували двохматчеві протистояння в двох парах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: "Ліон" - "Барселона" і "Ліверпуль" - "Баварія".

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