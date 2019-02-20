Атлетіко - Ювентус: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
"Атлетіко" Мадрид приймає "Ювентус" в першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, шанси команд на перемогу рівні.
20 лютого 21:55
Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітан"
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Атлетіко і Ювентусом відбудеться на стадіоні "Ванда Метрополітано" в Мадриді. В Україні у прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі Футбол 2. Час початку матчу - 22:00 за київським часом. Коментатор - Роман Тимощук.
#AtléticosPorElMundo, ¿desde dónde vais a vivir el partidazo de hoy?#AúpaAtleti #AtletiJuve #UCL pic.twitter.com/a727N2QsYO— Atlético de Madrid (@Atleti) February 20, 2019
Напередодні з нульових нічиїх стартували двохматчеві протистояння в двох парах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: "Ліон" - "Барселона" і "Ліверпуль" - "Баварія".