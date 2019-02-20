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Атлетіко - Ювентус: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    20.02.2019 - 17:56
Атлетіко - Ювентус: прогноз букмекерів
Фото: "Атлетіко" - "Ювентус" (twitter.com/Atleti)

Букмекери вважають, що шанси команд рівні

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським "Атлетіко" і туринським "Ювентусом". Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". 

20 лютого 21:55
Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітан"

 

Букмекери вважають, що шанси команд на перемогу в цій зустрічі рівні, проте все ж невелика перевага на стороні туринців.

Так, в конторі bet365 можна поставити на успіх господарів з коефіцієнтом 2,88, а на перемогу гостей - 2,83. Нічию оцінили в 3,10.

Букмекери з William Hill оцінили успіх "Атлетіко" в 2,80, а перемогу "Ювентуса" в 2,75. На нічийний результат тут встановлений коефіцієнт 3,00.

Напередодні з нульових нічиїх стартували двохматчеві протистояння в двох парах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: "Ліон" - "Барселона" і "Ліверпуль" - "Баварія".

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