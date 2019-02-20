Атлетіко - Ювентус: анонс матчу

Фото: "Атлетіко" - "Ювентус" (twitter.com/ChampionsLeague)

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським "Атлетіко" і туринським "Ювентусом". Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають, що шанси команд на перемогу у матчі рівні. Напередодні гранди Ліги чемпіонів м'ячів не забили.

20 лютого 21:55

Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітан"

За останні п'ять років обидва суперники два рази грали в фіналі. "Атлетіко" в 2014 і 2016 роках поступився найлютішим ворогам з "Реала". "Ювентус" в 2015 програв "Барселоні", а через два роки - ще й "Реалу".

"Матрасники", які посіли друге місце в групі А, спробують продовжити переможну серію у домашніх поєдинках з представниками серії А. Туринський клуб у двох останніх кампаніях вибував з боротьби після поразки від клубів з Іспанії.

Між собою команди раніше зіграли сім матчів. Дві перемоги на рахунку "Атлетіко", чотири рази перемагав "Ювентус", ще один раз була зафіксована нічия. Востаннє команди грали на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні 2013/14.

У нинішньому розіграші мадридці посіли друге місце в групі з "Боруссією", "Брюгге" і "Монако". Туринці взяли перше місце в групі з "Манчестер Юнайтед", "Валенсією" і "Янг Бойз".