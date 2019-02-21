"Атлетіко" завдав поразки "Ювентусу" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Матч-відповідь відбудеться 12 березня

"Атлетико" переиграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на домашнем стадионе "Ванда Метрополитано" со счетом 2:0.

В первом тайме гранды не баловали публику опасными моментами, из которых можно было выделить разве что штрафные. Сперва фронтмен "Ювентуса" Криштиану Роналду мощным ударом обжог ладони Яна Облака, а затем готовность Войцеха Щенсны со стандарта проверил форвард "Атлетико" Антуан Гризманн.

Мадридцы вышли вперед на 78 минуте, когда после розыгрыша углового и неудавшегося выноса Марио Манджукича защитник хозяев Хименес добил мяч в сетку.

Второй мяч хозяева забили уже через пять минут, после еще одного стандарта отличился Диего Годин.

Ранее в составе "Атлетико" забил и Альваро Мората, но взятие ворот было отменено. Форвард точно пробил головой, но видеоповтор показал, что нападающий толкал в спину защитника "Ювентуса" Джорджио Кьеллини.

Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта в Турине.