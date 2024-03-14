"Атлетико" с драмой прошел "Интер", "Боруссия Д разобралась с ПСВ: обзор Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Атлетико" – "Интер" – 2:1 (первый матч – 0:1), пенальти – 3:2

Голы: Гризманн, 35, Депай, 87 – Димарко, 33

"Боруссия" Д – ПСВ – 2:0 (1:1)

Голы: Санчо, 3, Ройс, 90+5

В столице Испании команды обменялись забитыми мячами после экватора первого тайма. Открыли счет миланцы – быструю атаку "нерадзурри" из пределов штрафной завершил Димарко. В ответ Гризманн воспользовался ошибками обороны "Интера" и пробил Зоммера.

Ничья полностью устраивала гостей, поэтому "Атлетико" во второй половине взялся терроризировать оборону команды Симоне Индзаги. Давление дало плоды на 87-й минуте, когда Депай получил передачу от Коке и вторым касанием отправил мяч в угол. Пришлось играть овертайм, а там и серию пенальти – "нерадзурри" промахнулись трижды и уехали на Апеннины с поражением.

Гораздо спокойнее сложился поединок в Дортмунде. Местные "шмели" забили по голу в дебюте и эндшпиле встречи. На 3-й минуте счет открыл Санчо. Англичанин принял отскок у полукруга штрафной и технично уложил мяч в нижний угол ворот нидерландцев.

В добавленное арбитром ко второму тайму время подтвердил победу "Боруссии" Ройс. Ветеран дортмундцев после падения защитника выскочил один на один с голкипером ПСВ и хладнокровно пробил мимо Бенитеса. В сочетании с выездной ничьей такой результат позволил команде выйти в 1/4 финала.