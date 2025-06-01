"АТЕШ" вывел из строя важный железнодорожный участок врага в Донецкой области: снабжение оккупантов сорвано

Партизанское движение "АТЕШ" провело успешную диверсию на новом железнодорожном участке Волноваха-Мариуполь в Донецкой области. Это существенно ослабило обороноспособность оккупантов на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Атеш.
Партизаны движения "АТЕШ" продолжают эффективно разрушать логистическую инфраструктуру российских оккупантов на временно оккупированных территориях.
Одним из последних успешных ударов стала диверсия на железнодорожной ветке Таганрог - Мариуполь, которую оккупант построил для снабжения фронта.
Они повредили важное оборудование на участке Волноваха - Мариуполь, из-за чего остановилась система сигнализации и движение поездов нарушилось.
Недавно железнодорожная ветка Таганрог-Мариуполь стала частью новой логистической сети.
Оккупанты хотели по ней быстро и с меньшими рисками доставлять топливо, технику и боеприпасы прямо на передовую, потому что этот маршрут помогает обходить Крымский мост.
Она обеспечивает поставки из Ростова-на-Дону в Мариуполь, что является важным для поддержки боевых действий на южном направлении.
Повреждение инфраструктуры на этом участке привело к существенным сбоям в работе железнодорожного сообщения, дезорганизовало логистические цепи и увеличило уязвимость оккупационных войск. Теперь враг вынужден искать альтернативные, более рискованные маршруты для транспортировки критически важных ресурсов.
По словам Петра Андрющенко, поврежденная железная дорога получила незначительные повреждения.
В то же время он отметил, что до восстановления работы железной дороги может пройти несколько дней. А учитывая ограниченное наличие необходимого оборудования у российских войск, ремонт может занять до двух недель.
Движение "АТЕШ" отмечает: каждая такая операция существенно ослабляет боевые возможности противника. Удар по железнодорожной логистике - это один из способов существенно повлиять на эффективность вражеской армии и ускорить освобождение украинских территорий.
Напомним, недавно в Геническом районе партизаны уничтожили автомобиль, который принадлежал российским военным и был оборудован для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.
Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.
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