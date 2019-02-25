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Атеїстів на фронті немає, - Порошенко

Новини » Політика    25.02.2019 - 13:23
Атеїстів на фронті немає, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент заявив, що українці повинні пишатися своєю армією

Президент Українти Петро Порошенко заявив, що на фронті на Донбасі немає атеїстів. Про це він заявив під час виступу перед студентами у Переяслав-Хмельницькому Київської області, повідомляє РБК-Україна

Він наголосив, що головне, що характеризує українську армію - це професіоналізм, патріотизм, вмотивованість.

"І ще одне - нова служба капеланів. Повертаючись з фронту, де я буваю фактично кожен місяць, можу сказати, що атеїстів на фронті немає. Там якось дуже швидко розумієш, для чого вірити в бога і для чого молитись. Коли спускаєшся в кожен бліндаж чи окоп, ти обов'язково знайдеш там ікону", - сказав Порошенко. 

Президент також наголосив, що комплекс всіх цих факторів дає сьогодні українському народові можливість пишатися українською армією.

РБК-Україна писало, що Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН допустив, що Російська Федерація розпочне повномасштабну війну проти України

Він також наголошував, що миротворча операція під егідою ООН з чіткою метою припинення російської агресії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України може стати вирішальним фактором для налагодження миру на Донбасі

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