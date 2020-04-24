"АТБ" передала соціально незахищеним українцям близько 580 тисяч безкоштовних проднаборів на 100 млн грн

Корпорація "АТБ" завершила національний благодійний проект з підтримки соціально незахищених верств населення, до 23 квітня близько 580 тисяч українців отримали безкоштовні набори харчів й товарів першої необхідності, на закупівлю яких було виділено 100 млн грн. Про це повідомляє прес-служба корпорації, передає РБК-Україна.

Як повідомили в прес-службі "АТБ", на даний час жителі 191 населеного пункту на території України отримали 571 572 безкоштовних наборів, які складаються з товарів першої необхідності та харчів, серед яких крупи, макарони, цукор, сіль, рослинна олія, лимони, печиво, чай та інше.

"Це наймасштабніша благодійна акція національного масштабу, ініційована корпорацією "АТБ", щодо надання підтримки тим, хто її потребує. Співробітники нашої компанії разом з соціальними працівниками Мінсоцполітики на місцях надали реальну допомогу в складний карантинний період сотням тисяч українців - людям похилого віку, малозабезпеченим, інвалідам та іншим людям, яким в нинішніх умовах у першу чергу потрібна турбота з боку великого соціально відповідального бізнесу", - сказав генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков

В рамках проекту безкоштовні набори були надані з 3 по 23 квітня. Для реалізації соціальної ініціативи "АТБ" задіяла співробітників 241 магазину своєї мережі, що охоплює всю територію України. Адресну доставку продуктових наборів від "АТБ" здійснювали волонтери та соціальні працівники згідно з персоналізованим списками, складеними Мінсоцполітики та його місцевими та регіональними підрозділами соціальних служб, а також департаментів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Представники влади в регіонах та окремих населених пунктах оцінили внесок корпорації в підтримку українців у період епідемії коронавірусу і подолання важких економічних наслідків пов'язаного з ним карантину, написавши на адресу корпорації подячні листи.

"Завдяки проекту корпорації "АТБ", який Ви реалізували за підтримки Мінсоцполітики на території України щодо забезпечення соціально незахищених людей харчами, у Вінницькій області соціальні працівники територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг об'єднаних територіальних громад роздали 17 841 продуктовий набір одиноким людям похилого віку і літнім людям, що проживають в містах, селах і селищах регіону і потребують такої допомоги Висловлюю Вам щиру подяку за таку потужну підтримку тих, хто найбільше її потребує", - сказано в листі на ім'я глави корпорації "АТБ" Бориса Маркова від заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації Наталії Заболотної.

Своєю чергою, керівник Департаменту соціального захисту та сімейної політики Житомирської ОДА Юрій Прокопець також відзначив внесок "АТБ" в соцдопомогу жителям області.

Подячні листи аналогічного змісту керівництву "АТБ" надіслали також керівники управлінь соціального захисту виконкому Малинської міськради Житомирської області, Новодністровської міськради Чернівецької області, виконкому Павлоградської міськради Дніпропетровської області. Водночас, відзначають в компанії, в деяких регіонах благодійний проект компанії видавали за власну ініціативу.

Велику роль корпорації "АТБ" у підтримці українців у період карантину та подоланні послідували за ним економічних складнощів зазначила керівник Мінсоцполітики.

"Сьогодні вся країна, кожен з нас проходить не тільки випробування вірусом, але і складає своєрідний іспит на людяність. Ми переживаємо часи, коли заклик "Допоможи ближньому!" знаходить реальні форми конкретних дій. Залучаються до надання такої допомоги та соціально орієнтований бізнес, і підприємці, і волонтери, і звичайні громадяни. Перша соціальна ініціатива корпорації "АТБ", яка забезпечила продуктовими наборами одиноких літніх людей та осіб з інвалідністю, була реалізована за підтримки Мінсоцполітики", - додала міністр Марина Лазебна.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, корпорація "АТБ" ініціювала надання адресної допомоги харчами та товарами першої необхідності одиноким людям старше 80 років, особам похилого віку, які потребують догляду, а також людям з інвалідністю, іншим представникам соціально незахищених верств населення і запропонувала підтримати реалізацію такого проекту Міністерство соціальної політики.

Внесок компанії у протидію епідемії COVID-19 і подолання економічних наслідків перевищує 110 мільйонів гривень. Крім того, на прохання Офісу президента корпорація закупила у Франції на 10 мільйонів гривень 12 флагманських високопродуктивних систем CFX96, що дозволяють проводити ПЛР-діагностику і мультиплексний аналіз сотень зразків у режимі реального часу. Устаткування дозволяє здійснювати оперативну діагностику COVID-19, а також інших інфекційних захворювань.

З 6 по 17 квітня діагностичні системи від "АТБ" почали використовувати для протидії пандемії коронавірусу в обласних лабораторних центрах та лікарнях Житомира, Полтави, Івано-Франківська, Львова, Сум, Чернівців, Херсона, Чернігова, Києва і Дніпра.