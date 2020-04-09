"АТБ" передала київським лабораторіям три системи експрес-діагностики COVID-19

Корпорація "АТБ" сьогодні передала три сучасні лабораторні системи для експрес-діагностики COVID-19 та інфекційних захворювань двом київським лабораторним центрам Міністерства охорони здоров'я, а також Національній вірусологічній референс-лабораторії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомили в прес-службі, обладнання було придбано у Франції в рамках допомоги українській медицині для протистояння поширенню коронавірусній інфекції та подолання її наслідків.

Кожна з систем CFX96 для виконання оперативної діагностики в режимі реального часу на COVID-19 та інші інфекційні захворювання може обробляти 400 зразків аналізів. Нове обладнання, передане АТБ столичним лабораторних центрів МОЗ, дозволить оперативно виявляти коронавірус і його носіїв, таким чином знижуючи масштаби епідемії.

"Ми дуже вдячні нашим благодійникам, які у складний для всіх медиків нашої країни час знайшли фінансову можливість придбати настільки дороге, високоточне і життєво необхідне сьогодні обладнання. Це дозволить збільшити кількість тестувань як протягом доби, так і щомісяця", - сказала кандидат медичних наук, завідуюча вірусологічною референс-лабораторією Ірина Демчишин.

Як відзначили фахівці, новітнє обладнання можна використовувати для діагностики не тільки коронавірусу, але й інших інфекційних захворювань, а значить, що лабораторні комплекси для експрес-діагностики будуть служити пацієнтам і після закінчення пандемії COVID-19. CFX96 є високопродуктивною системою, що дозволяє проводити ПЛР-діагностику і мультиплексний аналіз в режимі реального часу, одночасно обробляючи 90-100 зразків.

"Корпорація "АТБ" відгукнулася на звернення Офісу президента і закупила у Франції 12 високоякісних систем для виконання експрес-діагностики інфекційних захворювань. Компанія вважає своєю пріоритетною метою допомогу українській медицині, а також людям, яким зараз потрібна підтримка з боку великого соціально відповідального бізнесу", - заявила регіональний директор компанії "АТБ-Маркет" Ольга Акімова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сучасні системи CFX96 від корпорації "АТБ" будуть передані обласним лабораторним центрам та лікарням в Житомирі, Полтаві, Івано-Франківську, Львові, Сумах, Чернівцях, Херсоні, Чернігові, Києві та Дніпрі в період з 6 по 17 квітня.

Перші установки для експрес-діагностики, на закупівлю яких "АТБ" виділила 10 мільйонів гривень, вже використовуються медиками в Полтаві, Дніпропетровську, Херсоні та Чернівцях.

Всього компанія "АТБ" в рамках заходів зі стримування пандемії коронавірусу в Україні виділила понад 110 мільйонів гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, корпорація також реалізує спільно з Міністерством соціальної політики благодійний проект по наданню адресної допомоги представникам соціально незахищених верств населення у вигляді продуктових наборів та товарів першої необхідності. На реалізацію цього проекту компанія надала 100 млн грн, що дозволить здійснити адресну допомогу таким категоріям громадян по всій території України.

В рамках проекту згідно з поіменними списками, складеними регіональними й місцевими підрозділами Мінсоцполітики, буде роздано близько 580 тисяч безкоштовних наборів в локаціях присутності мережі "АТБ".