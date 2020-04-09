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Майже 219 тисяч пенсіонерів та соціально незахищених людей отримали проднабори від "АТБ"

Новини » Суспільство     09.04.2020 - 15:18
Майже 219 тисяч пенсіонерів та соціально незахищених людей отримали проднабори від "АТБ"
Ілюстративне фото (atbmarket.com)

Мережа "АТБ" виділила на реалізацію проекту 100 мільйонів гривень

Міністерство соціальної політики поширили серед соціально незахищених категорій громадян та людей похилого віку майже 219 тисяч наборів з харчами й товарами повсякденного вжитку від національного лідера рітейлу - мережі "АТБ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомили в компанії, мережа "АТБ" виділила на реалізацію проекту 100 мільйонів гривень. За ці кошти компанія надасть представникам соціально незахищених верств населення близько 580 тисяч безкоштовних наборів.

За інформацією "АТБ", адресатам вже доправили: у Вінницькій області - 8 641 проднабір, Волинській - 4 188, Дніпропетровській - 12 790, Житомирській - 10 076, Закарпатській - 2 301, Запорізькій - 5 551, Івано-Франківській - 6 362, Київській - 14 612, Кіровоградській - 20 688, Львівській - 8 671, Миколаївській - 12 062, Одеській - 18 617, Полтавській - 14 719, Рівненській - 8 252, Сумській - 4 219, Тернопільській - 2 673, Харківської - 18 791, Херсонській - 4 652, Хмельницькій - 4 675, Черкаській - 9 498, Чернівецькій - 1 835, Чернігівській - 9 922. На підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей доставлено адресатам 10 807 і 4 253 набору відповідно.

Нагадаємо, "АТБ" з 3 по 23 квітня надасть співробітникам соціальних служб по всій Україні близько 580 тисяч таких безкоштовних наборів, в які увійдуть продукти та товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинна олія, лимони, печиво, чай та інше. Соціальна ініціатива "АТБ", що стосується підтримки представників соціально незахищених верств населення та людей похилого віку, буде реалізована у 191 місті та селищі в регіонах присутності мережі.

Списки одержувачів безкоштовних наборів для мережі "АТБ" склали регіональні та міські підрозділи Міністерства соціальної політики України.

Крім того, корпорація "АТБ" на прохання Офісу президента закупила у Франції на 10 мільйонів гривень 12 передових систем CFX96 для оперативної діагностики COVID-19, а також інфекційних захворювань. Діагностичні системи, що дозволяють одночасно здійснювати аналіз багатьох зразків в режимі реального часу встановлюють у Дніпрі, Полтаві, Житомирі, Івано-Франківську, Львові, Сумах, Чернівцях, Херсоні, Чернігові та Києві.

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