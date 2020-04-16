"АТБ" виявилася більш ефективним ціновим регулятором, ніж держава, - експерти

Ілюстративне фото (delo.ua)

Як зазначають експерти, ситуація нормалізувалася після того, як покупці побачили звичний асортимент на полицях супермаркетів

Корпорація "АТБ" виявилася більш ефективним регулятором цін на ринку, а державі треба винести уроки з недавніх спроб виробників підняти ціни на хвилі ажіотажу. Про це заявили експерти, опитані сайтом Delo.UA, передає РБК-Україна.

Як наголошується в публікації, "карантинний" попит на продукти та товари повсякденного вжитку продемонстрував безпорадність держави в питаннях регулювання цін, у той час, як принципова позиція компанії "АТБ-Маркет", змогла вплинути на ціни й політику постачальників.

"Показовим став крок корпорації "АТБ", яка оприлюднила ціни від постачальників, завдяки чому зняла з себе звинувачення в навмисному збільшенні цін в період ажіотажного попиту. Кінцеві споживачі схильні звинувачувати в підвищенні цін торгові мережі, не вникаючи в цінову політику постачальників, посередників, логістичних компаній тощо. Відкрита комунікація в таких питаннях протидіє маніпуляції й формує заділ довіри на майбутнє", - зазначила нардеп Олена Мошенець.

Нагадаємо, раніше компанія "АТБ-Маркет" публічно розкрила й оприлюднила на своєму сайті цінові пропозиції постачальників, що допомогло пояснити причини підвищення цін в магазинах. В компанії також повідомили, що заради збереження доступних цін відмовилися від частини прибутку й знизили торгові націнки, щоб запропонувати покупцям доступні ціни на критично важливі продукти у період карантину.

"На ситуацію з підвищенням цін вплинули виробники: вони на словах запевняли, що не змінювали відпускних цін, але, як свідчать факти, підвищували розцінки. Цьому є неодноразові підтвердження - постачальники продукції поставляли в торговельні мережі товари за завищеними цінами. На стабілізацію ситуації мала вплив, в тому числі, і конкуренція торгових мереж між собою. Наприклад, позиція корпорації "АТБ" якоюсь мірою допомогла їй виступити в ролі ринкового регулятора. Вона сказала іншим мережам: на ці товари, які привернули до себе увагу споживачів, і за якими пильно стежать, моніторять, ми знайшли можливість знизити ціни - домовилися з постачальниками. "АТБ" почала зменшувати ціни. Відповідно, і інші торгові мережі почали робити так. Вони розуміли, що їх товар, особливо який швидко псується, виявиться неконкурентоспроможним", - додав фінансовий аналітик Андрій Блінов.

Як зазначають експерти, ситуація нормалізувалася після того, як покупці побачили звичний асортимент на полицях супермаркетів.

Водночас опитані експерти зазначають, що державні інститути не змогли нічого протиставити підвищенню цін, щоб захистити інтереси рядового споживача, адже до цієї ситуації Україна прийшла з повністю зруйнованою системою державного цінового контролю і регулювання.

"Виробники та постачальники - це приватні підприємства, цінову політику яких держава в нормальній ситуації не повинна втручатися. Проте в рамках "антивірусних" законодавчих змін передбачена адміністративна відповідальність, якщо ціни на товари протиепідемічного призначення і товари високої соціальної значимості перевищують більш ніж у 1,2 рази рівень цін, визначений Кабінетом міністрів", - резюмувала Мошенець.

Нагадаємо, раніше корпорація "АТБ" звинуватила депутатів у регіонах в спробах привласнити собі соціальний проект компанії, який корпорація реалізує спільно з Міністерством соціальної політики України.