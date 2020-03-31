В АТБ заявили, що відмовляються від частини своїх доходів заради збереження доступних цін

Ілюстративне фото (atbmarket.com)

Мережа АТБ знижує торговельні націнки на товари першої необхідності

Компанія АТБ знижує власну торговельну націнку на ряд соціально значущих товарів, щоб зберегти в магазинах мережі доступні ціни на товари першої необхідності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку генерального директора мережі Бориса Маркова Facebook.

"В умовах економічної кризи й загальнонаціонального карантину, а також у зв'язку зі стрімким підвищенням відпускних цін з боку постачальників на харчі й товари першої необхідності, компанія "АТБ-Маркет" з 1 квітня 2020 року знижує торговельну націнку на певні категорії харчових продуктів. Таке рішення - принципова соціально відповідальна позиція компанії для забезпечення всіх покупців магазинів торгової мережі АТБ харчами й товарами першої необхідності за доступними та справедливими цінами", - сказав Борис Марков.

Мова йде про зниження торговельних націнок у межах 2-3% на крупи, макаронні вироби, сіль, цукор, борошно, бакалію, а на овочі та фрукти торгова націнка буде на 4-8%.

Як зазначив Марков, саме на ці групи товарів компанія традиційно встановлювала мінімальну торгову націнку, що дозволяє лише покривати операційні витрати мережі на подання цих позицій на полицях магазинів АТБ.

Також керівник мережі повідомив, що АТБ заповнила свої складські запаси товарами всіх категорій у повному обсязі й до нинішнього часу відмовилася від введених обмежень.

"Зараз, компанія "АТБ-Маркет" зняла всі обмеження щодо придбання товарів в одні руки для відвідувачів магазинів торгової мережі АТБ в усіх регіонах України. Проте вона залишає за собою право вводити локальні обмеження на продаж тієї або іншої групи товарів при появі на нього ажіотажного попиту", - додав гендиректор мережі АТБ.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, мережа АТБ почала оприлюднювати на своєму офіційному сайті закупівельні ціни від виробників і постачальників, щоб покупці бачили реальні причини зростання цін. Так, наприклад, згідно з оприлюдненими напередодні даними, постачальники курячого яйця запропонували мережі АТБ ціни на 47% вище діючих. Мережа АТБ веде переговори з постачальниками про недопущення значного підвищення цін і зберігає їх на поточному рівні.

Як писало РБК-Украина, раніше в АТБ повідомили про спроби постачальників овочів "борщового набору" підвищити ціни на деякі позиції майже у два рази.