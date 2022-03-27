АТБ розпочала власний прямий імпорт продуктів із Польщі, країн Балтії і Туреччини

В компанії зазначають, що таким чином мережа зможе оперативно забезпечувати українців продуктами харчування завдяки лібералізації імпортних поставок українським урядом.

Про старт власного імпорту за новими регуляторними правилами повідомили у прес-службі АТБ, підкресливши, що власний імпорт мережі не має жодного відношення до гуманітарних поставок організацій чи волонтерських рухів.

"Задля забезпечення продовольчої безпеки країни та здійснення оперативного і максимального наповнення магазинів продуктами харчування та товарами першої необхідності, компанія АТБ-маркет на платній основі імпортує товари без зазначення на кожній одиниці продукції відповідного маркування українською мовою", - уточнили в прес-службі АТБ.

Як відомо, такий імпорт товарів без маркувань українською мовою дозволив уряд своєю постановою №234 від 09.03.2022 р. "Про заходи, щодо забезпечення і умовах воєнного стану безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів".

Як відомо, нею тимчасово для подолання дефіциту товарів і продуктів на українському ринку дозволено імпорт продукції без дублювання маркувань українською мовою. А надання кожному споживачеві інформації про харчовий продукт здійснюється за вимогою.

Власний імпорт мережі АТБ - це продукти харчування і товари першої необхідності із Польщі, країн Балтії, Чехії, Італії і Туреччини. Ці поставки покликані здолати дефіцит товарів українського виробництва.

"Корпорація АТБ запустила власні прямі імпортні поставки продуктів харчування та товарів першої необхідності до магазинів торговельної мережі АТБ. Таке рішення компанія прийняла, з урахуванням недостатньої кількості відповідних пропозицій від українських виробників на внутрішньому ринку, що обумовлено військовими діями та знаходженням їх на окупованих територіях”, - повідомили в АТБ.

У переліку імпортованих продуктів харчування і товарів - м’ясні та рибні консерви, макаронні вироби, сухі концентрати супів та каш, кондитерські вироби, чаї тощо.На цей час прямі імпортні поставки в магазини мережі АТБ організовані із Польщі, Чехії, Італії, країн Балтії іТуреччини насамперед для Київського, Одеського, Миколаївського та Харківського регіонів. Надалі компанія планує збільшити перелік імпортованих товарів та розширити кількість регіонів для їх постачання.

З початку повномасштабної військової агресії на території України корпорація АТБ надала країні та українцям допомогу на суму понад 150 млн грн. До бюджету України на підтримку обороноздатності корпорація АТБ перерахувала 100 мільйонів гривень. Українці отримують від АТБ гуманітарну допомогу продуктами харчування і товарами першої необхідності, загальний обсяг таких гуманітарних проектів перевищив 50 мільйонів гривень.

Основні зусилля АТБ спрямовує на надання допомоги мирним мешканцям під час евакуаційних заходів, населенню у містах прямих бойових зіткнень, медичним установам та дитячім лікарням, волонтерським організаціям та рухам, місцям тимчасового перебування переселенців.

Зараз у магазинах АТБ розгортається загальнонаціональна програма збору допомоги продуктами, речами першої необхідності та екіпіруванням для Збройних сил України і підрозділів територіальної оборони - власними вантажівками АТБ адресно доставляє десятки тон допомоги воякам українських бойових з’єднань.